Pioli in vantaggio su Gasperini, come la Fiorentina sulla Roma: le statistiche sulla gara

Come da prassi, sul sito della Lega Serie A vengono pubblicate le statistiche e le curiosità più interessanti riguardo a ogni partita della giornata corrente di campionato. Di seguito quelle inerenti Fiorentina-Roma, in programma domani al Franchi ore 15:

"I precedenti ufficiali tra le due squadre a Firenze sono 96 con un bilancio di 41 vittorie della Fiorentina, 36 pareggi (ultimo 1-1, nella serie A 2018/19) e 19 affermazioni della Roma. Fiorentina in gol da 13 partite interne consecutive contro i giallorossi, per un totale di 27 reti. L’ultima volta che la Roma ha mantenuto la porta inviolata a Firenze risale al 19 aprile 2014, vittoria giallorossa per 1-0 in Serie A (rete di Nainggolan). Il 30 giugno 1989 Fiorentina-Roma fu spareggio per entrare nella Coppa Uefa (oggi Europa League) dell’anno successivo: sul neutro di Perugia vinsero 1-0 i viola con la rete decisiva dell’ex Roberto Pruzzo; sulla panchina toscana un altro ex giallorosso, Sven Goran Eriksson.

La Fiorentina, assieme a Genoa, Lecce, Pisa e Verona è una delle squadre della Serie A 2025/26 ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Era dalla stagione 1977/78 che i viola non partivano senza vittorie nelle prime 5 di A: quell’anno i toscani si salvarono grazie ad una migliore differenza reti, dopo essere arrivati penultimi in classifica insieme a Genoa e Foggia, che scesero in Serie B. L’ultima vittoria viola in Serie A risale al 25 maggio scorso, 3-2 a Udine, ultima giornata del massimo campionato 2024/25. La Fiorentina è una delle 6 squadre della Serie A 2025/26 che manda in gol meno giocatori, 2, al pari di Genoa, Pisa, Parma, Verona e Torino.

La Fiorentina è una delle due squadre della Serie A 2025/26 che nelle riprese perde più punti rispetto ai propri risultati del 45’: -3 i viola, come il Pisa. La Roma è una delle due squadre della Serie A 2025/26 (assieme alla Juventus) che nelle riprese guadagna più punti rispetto ai risultati del 45’: +5 per giallorossi e bianconeri. La Roma, con una sola rete subita, è la miglior difesa della Serie A 2025/26. I giallorossi non hanno ancora incassato gol nei primi tempi: l’unica rete subita (di Simeone in Roma-Torino) è arrivata nelle ripresa.

Roma capolista in Serie A dopo 5 giornate: non accadeva dal 2014/15. In quella stagione giallorossi a punteggio pieno, al pari della Juventus. 28 incontri ufficiali tra Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini: 11 successi del tecnico viola, 7 pareggi e 9 vittorie del mister giallorosso. Fra questi 27 precedenti spicca un Inter-Atalanta 7-1 del marzo 2017 in Serie A, ancor oggi la massima sconfitta di Gasperini da quando allena club professionistici. Matias Soulè ha segnato il suo secondo gol in Serie A, il primo con la maglia del Frosinone, alla Fiorentina. Era il 28 settembre 2023: Frosinone-Fiorentina 1-1".