Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino e Parma-Lecce
Il sabato di Serie A è pronto a cominciare con due gare in programma alle ore 15:00, quelle tra Lazio e Torino e tra Parma e Lecce. In vista proprio di queste due partite sono appena state comunicate le formazioni ufficiali con gli undici titolari scelti dagli allenatori. In Lazio-Torino ovviamente spicca l'assenza di Zaccagni con Pedro titolare al suo posto.
Lazio (4-4-2): Provedel; Hysai, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos. Allenatore: Sarri.
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni.
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Circati; Britschgi, Sorensen, Bernabé, Keita, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
