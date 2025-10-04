Tudor su Modric: "Speriamo che contro di noi domani faccia ca**re"

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, alla vigilia della sfida di domani contro il Milan di Massimiliano Allegri, ha rilasciato una dichiarazione abbastanza inusuale in conferenza stampa sul connazionale ed ex compagno con la Croazia Luka Modric, attualmente in rossonero: "Ho giocato anche in nazionale con Modric. Lui ha fatto la storia del nostro popolo uno come lui non nascerà più. Nessuno si avvicina a lui, è il doppio di chiunque.

Questa cosa qua è un'altra cosa: a quarant'anni gioca a questi livelli, io non ho mai visto questo. Io sono orgoglioso di lui. Speriamo che domani faccia caga*e (ride ndr)".