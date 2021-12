A. ORLANDO, Conferma Vlahovic è il miglior acquisto

Intervenuto nel corso di Stadio Aperto, l'ex difensore Alessandro Orlando ha parlato tra le altre cose anche di Fiorentina. Questo il suo giudizio sui viola: "Sono la rivelazione, soprattutto se li paragoniamo agli ultimi campionati, però sono nelle posizioni di classifica che competono alla Fiorentina. Italiano ha trovato il bandolo della matassa per un ambiente difficile in maniera particolare come Firenze. Ha trovato gli equilibri giusti, grazie a giocatori validi. Il più grande acquisto è stato aver riconfermato Vlahovic, in più hanno trovato solidità e consapevolezza grazie all'arrivo di Torreira".