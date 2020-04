A. NANNELLI, Sogno il mio esordio in A al Franchi

Intervistato dal profilo Instagram del San Donato Tavarnelle, il portiere classe 2002 Alex Nannelli (di proprietà della Fiorentina e questa estate protagonista con la prima squadra del ritiro a Moena) ha parlato di quelli che sono i suoi sogni, soffermandosi proprio sull’ambizione di tornare a Firenze: “Il mio sogno è quello di riuscire a fare l’esordio in Serie A con la maglia della Fiorentina. Ovviamente prima mi piacerebbe fare la gavetta, magari facendo un altro anno in Serie D dove sono adesso per poi provare a salire gradualmente di categoria fin ad arrivare in serie A. Li vorrei fare una bella stagione giocando con continuità per poi tornare a Firenze”.