A Cesena è il giorno di Andrea Mancini. Poi l'allenatore, c'è anche Galloppa
A Cesena è attesa già per la giornata odierna la firma di Andrea Mancini come nuovo Direttore Sportivo del club. Come riporta TMW, da tempo si parla dell'ormai ex Fiorentina e Sampdoria come volto da cui i romagnoli hanno deciso di ripartire in vista della stagione 2026-2027, e oggi potrebbe essere arrivato il D-day, con la presentazione del dirigente prevista per lunedì.
La prima scelta che prenderà il nuovo dirigente sarà l'allenatore: il presidente John Aiello sembra ancora dell'idea di confermare Ashley Cole, ma la sensazione è che si possa cambiare. Uno dei nomi chiacchierati è anche quello di Daniele Galloppa, finito nel mirino di svariate formazioni dopo l'ottimo lavoro con le giovanili della Fiorentina, ma sullo sfondo c'è anche Davide Possanzini.
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