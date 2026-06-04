Longhi su Vlahovic: "Per sostituirlo alla Juve prenderei Kean o Retegui"

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Il giornalista di Sportmediaset, Bruno Longhi, ha detto la sua sul sostituto di Vlahovic alla Juventus: “Premetto che parliamo del nulla perché sono operazioni impossibili per vari motivi, ma avendo la possibilità di farlo dal punto di vista tecnico sceglierei Kean tutta la vita. Se invece si dovessi scegliere dal punto di vista realizzativo credo che preferirei Retegui. Dato che in casa Juve si parla dell’aspetto realizzativi propenderei maggiorente dalla parte di Retegui: non dimentichiamoci che è stato il capocannoniere del passato campionato".