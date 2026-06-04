L'Italia U17 batte la Spagna e vola alla finale degli Europei! In gol Croci

L'Italia U17 batte la Spagna e vola alla finale degli Europei! In gol Croci
Oggi alle 21:37News
di Redazione FV
L'Italia U17 batte la Spagna U17 ai rigori e si qualifica alla finale degli Europei! A segno l'attaccante viola, Federico Croci

La Nazionale italiana Under 17 vola in finale degli Europei! Una grande gioia per i ragazzi allenati dal ct Daniele Franceschini, che hanno battuto ai calci di rigore i coetanei della Spagna nell'appuntamento valido per le semifinali del torneo. Adesso gli azzurrini dovranno sfidare il Belgio nella finalissima in programma domenica alle ore 19:00 per alzare al cielo la coppa continentale. 

Il riassunto della sfida: a segno Croci

Le squadre avevano terminato i 90’ in pareggio per 1-1, grazie al gol segnato al 42' dall’attaccante della Fiorentina Federico Croci - sostituito al 58’ da Edoardo Rocca - a cui ha risposto al 77' l'avversario Mikel Urrestarazu. Poi l’epilogo dagli undici metri, con gli italiani implacabili dal dischetto e il portiere Christian Lupo chirurgico avendo parato due rigori (dopo averne parato uno in gara).