Ex viola, Italiano a un passo dal Besiktas: domani firmerà un biennale

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Vincenzo Italiano lascia la Serie A: il tecnico ha raggiunto l'accordo col Besiktas con cui firmerà un contratto biennale

Vincenzo Italiano è pronto a legarsi al Besiktas. Secondo quanto riporta Sky Sport la delegazione del club turco, giunta oggi a Roma per strappare il sì dell'allenatore ex Bologna, ha trovato l'accordo per un contratto biennale. Salvo sorprese, dunque, il 48enne di Karlsruhe metterà tutto nero su bianco nella giornata di domani, iniziando la sua nuova avventura da tecnico della squadra turca.

Il passato alla Fiorentina

Italiano lascia la Serie A dopo aver guidato il Bologna ma prima ancora la Fiorentina e lo Spezia. Coi viola ha trascorso tre stagioni molto intense, durante le quali ha raggiunto una finale di Coppa Italia contro l'Inter e due finali di Conference League contro West Ham e Olympiakos, non riuscendo mai a portare a casa un trofeo. Ora il tecnico intraprenderà una nuova strada all'estero.