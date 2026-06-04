Di Napoli su Vlahovic: "Alla Juve serve più carattere che alla Fiorentina"

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Arturo Di Napoli, ex attaccante di Napoli e Inter, si è così espresso a TMW Radio sul divorzio di Vlahovic con la Juventus: "Non ho mai avuto parole gentili nei suoi confronti, secondo me non è mai entrato nel mondo Juve, non ha mai inciso veramente. Non ha datro il contributo che un giocatore di quello spessore doveva dare. E' un bene per tutti che sia finita. Ci aspettavamo tutti di più da Vlahovic.

Alla Juve le pressioni sono diverse da quelle della Fiorentina, servono capacità anche caratteriali. Nelle difficoltà devi dare una mano al club e lui non lo ha fatto. Per me ci ha perso di più la Juve, per quanto lo ha pagato e per quanto si aspettava da lui, e per il fatto che deve cercare un'altra punta".