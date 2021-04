ZACCARDO A FV, LIPPI DIRETTORE TECNICO VIOLA? BELLA IDEA. SAREBBE UN VALORE AGGIUNTO

In vista della prossima stagione la Fiorentina starebbe pensando a Marcello Lippi per il ruolo di direttore tecnico. La dirigenza viola ci starebbe pensando concretamente e presto potrebbero esserci anche i primi contatti diretti. Per approfondire questa possibilità la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, Cristian Zaccardo, campione del mondo nel 2006 proprio con Lippi in panchina.

Quanto è stato importante Lippi per la sua carriera?

"Trovo scontato dire che è stato importantissimo. Mi ha dato la possibilità di vestire la maglia della Nazionale italiana quando ero davvero giovane. La maglia da titolare ai mondiali è stata una gioia indescrivibile. Grazie a lui sono diventato campione del mondo e per questo sarà grato a lui a vita".

Come giudica Lippi come allenatore?

"Come tecnico i risultati parlano per lui. La sua dote fondamentale è quella di saper gestire il gruppo. Nel 2006 ha fatto sentire tutti importanti, dal primo all'ultimo. Siamo partiti per la Germania tra polemiche e caos ma nonostante questo è stato un gran motivatore e ha tenuto tutti concentrati. Lippi è un uomo di calcio che ha tanta esperienza sia a livello italiano che internazionale".

Come lo vedrebbe nel ruolo di direttore tecnico alla Fiorentina?

"Sinceramente la trovo una bella idea. Il calcio lo mastica ormai da diversi anni. Può aiutare la Fiorentina e sarebbe sicuramente un valore aggiunto per i viola. Spetterà alla dirigenza l'ultima parola ma io posso solo parlare bene del mister".

Si aspettava le dimissioni di Prandelli?

"Non me le aspettavo. Non sono all'interno del club quindi non posso dare valutazioni precise. Le mie informazioni sono limitate a quello che leggo sui giornali o sul web. Posso dire che Cesare ha dato tanto alla Fiorentina in passato. I risultati, purtroppo, non sono stati ottimi come si auspicava ad inizio stagione. I tifosi viola, però, gli vorranno sempre bene".