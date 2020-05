VIDEO-FOTO FV, Ribery a Firenze: test e tampone

È atterrato in questi minuti a Peretola l'aereo privato che ha riportato Franck Ribery a Firenze ed anche a lui, come a tutti in questo momento, è stata misurata la temperatura attraverso un termoscanner. Ad attendere il giocatore c'era il team manager Alberto Marangon che in auto ha portato a casa il francese che adesso farà sia il test sierologico che il tampone per evitare la quarantena. Ecco il video realizzato da FirenzeViola.it che ha constatato nel numero 7 viola comunque un volto disteso e rilassato.