SORRENTINO A FV, Viola hai portieri affidabili. Io...

L'ex portiere del ChievoVerona, Stefano Sorrentino, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it direttamente da Coverciano, dove è in ritiro con i giocatori senza contratto organizzato dall'AIC.

Vista la sua presenza qua in ritiro deduco che ancora non le è arrivata l'offerta giusta?

"Per adesso no, ma sono qui per tenermi in forma e farmi trovare pronto nel momento in cui arriverà. Il mercato è fermo, in questo periodo tutte le squadre sembrano già al completo: continuerò a lavorare duro per non essere impreparato quando ci sarà la chiamata che reputerò all'altezza".

Sarebbe stato felice di un'offerta della Fiorentina?

"In passato ci sono state alcune volte in cui qualche contatto c'è stato, ma adesso no. Leggevo che cercavano un profilo esperto e sapevo che Viviano era in pole position dunque penso che avessero altre idee".

Crede che sia l'accoppiata giusta Dragowski-Terracciano per la porta dei viola?

"Il primo ad Empoli ha fatto vedere delle grandi cose ed è giovane quindi ha tutto il futuro davanti a sé. Terracciano invece è sempre un portiere che ha lavorato in silenzio e quando ci è stato bisogno di lui si è sempre fatto trovare pronto. Ad Empoli la prima parte della stagione scorsa ha fatto il titolare e lo ha fatto nel migliore dei modi: è una coppia affidabile, ma con le partite vedremo se anche in pratica sarà così".

Il "suo" Chievo si risolleverà subito?

"Siamo andati via in tanti, è un momento zero per ripartire. Spero che gli innesti nuovi possano portarli a tornare dove compete loro".

Nei suoi programmi c'è anche quello di prendere il patentino come allenatore?

"Sicuramente prenderò il patentino, ma per adesso voglio continuare a giocare".