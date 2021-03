SORRENTINO A FV, IACHINI SCELTA GIUSTA. LAVORERÀ SULLA DIFESA, DRAGOWSKI...

"La scelta del ritorno di Iachini la trovo condivisibile, anzi. Quando fu cacciato rimasi un po' perplesso perché non mi pareva stesse facendo così male". A dirlo in esclusiva a FirenzeViola.it è Stefano Sorrentino, ex portiere che proprio con Iachini in panchina ha vinto un campionato di Serie B otto anni fa.

Fiducioso dunque del ritorno di Iachini a Firenze.

"Ma sì, certo. La dirigenza aveva deciso per il suo addio e non ho capito tanto perché, ma ora Beppe si ritrova a Firenze che è la sua città del cuore. Già lui mette anima e corpo in tutte le cose che fa in tutte le squadre, ora a Firenze si sentirà ulteriormente coinvolto e responsabile".

Secondo lei quali saranno i dettami sui quali insisterà di più il suo ex tecnico.

"La Fiorentina l'ho seguita molto questa stagione, dati alla mano nella gestione Prandelli sono stati presi troppi gol. E sapendo bene quanto Iachini sia maniacale nella gestione della difesa, io mi aspetto che lavori e cambi soprattutto il reparto difensivo".

Un commento sull'addio di Prandelli?

"Preferisco non farlo. Qui non si parla di scelte sbagliate di formazione o di gestione, ma di problemi legati alla salute. Ed è giusto che la scelta del mister non venga commentata".

Venendo invece ai portieri della Fiorentina, come sta vedendo Dragowski in questa stagione un po' di alti e bassi?

"Secondo me ha dimostrato pienamente di essere un portiere da Fiorentina. Poi chi è che non sbaglia al giorno d'oggi… Non credo che i problemi della squadra siano in porta, lo dico sinceramente. È giovane, ha già tante partite alle spalle e sono convinto che quando la difesa sarà rimessa un po' in ordine ne gioverà molto anche lui".

Nel futuro lo vede ancora a Firenze?

"Non sono un dirigente della Fiorentina ma certo non mi andrei ad avventurare con altri portieri. La società deve avere piena fiducia in lui".