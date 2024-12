SENSOLI (DG BOREALE) A RFV: "Bove un ragazzo d'oro, sempre disponibile. Per noi è un idolo: lo aspettiamo"

FirenzeViola.it

Prima di approdare alla Roma, Edoardo Bove è cresciuto calcisticamente nella Boreale Don Orione, squadra dilettantistica del quartiere Appio-Latino. A tal proposito, all'indomani del malore che ha colto il centrocampista viola durante il match contro l'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante 'Palla al Centro', il direttore generale del club romano Sandro Sensoli: "Ieri è stato un giorno tremendo, la notte è stata lunghissima perché eravamo in attesa di notizie che non arrivavano. Fortunatamente stamani sono arrivate notizie positive e siamo tutti più sereni. Speriamo di poterlo festeggiare al più presto e gli auguriamo che possa scendere di nuovo in campo il prima possibile".

Il viola della Fiorentina e del Boreale nel destino.

"Siamo contentissimi del percorso che sta facendo Bove alla Fiorentina e di aver dato al calcio italiano un ragazzo che per noi è un idolo e che sposa a pieno le nostre concezioni di calcio. Ci auguriamo di averlo presto qui con la scuola calcio che lo aspetta. Nelle ultime 24 ore abbiamo ricevuto tantissime telefonate di tesserati e genitori per sapere delle condizioni di un ragazzo che quando torna qui è sempre disponibile e alla mano".

Si asperttava che potesse entrare così velocemente nel cuore dei tifosi viola?

"S perché conta tantissimo l'intelligenza, il carattere e la disponibilità che lui ha. Per noi è un ragazzo d'oro e non avevamo dubbi che si facesse ben volere anche da Firenze perché è stato amato ovunque. A Roma i tifosi sono tutti scontenti che sia andato via e ancora oggi lo rimpiangono".

