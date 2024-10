ROSSITTO A RFV: "Stasera servono segnali di vita: dall'emergenza possono uscire buone idee"

FirenzeViola.it

A poche ore dal debutto nel nuovo girone di Conference League, Fabio Rossitto, ex viola che di notti europee se ne intende, ha parlato a Radio FirenzeViola dicendo cosa si aspetta dalla partita di stasera della Fiorentina: "La squadra deve dare dei segnali ma serve pazienza perché sono convinto che la Fiorentina arriverà; è anche vero che conosco Firenze e Firenze non aspetta. Penso che comunque Palladino sia un allenatore preparato.

Per quanto riguarda la sfida di stasera, penso che Palladino sarà costretto a cambiare qualcosa. E magari quando meno te lo aspetti, anche per l'emergenza che c'è ad esempio in difesa, possono uscire fuori idee buone per tutta la stagione.

E in generale, sulla gestione Commisso, Rossitto ha parlato così: "Commisso ha investito molto, ha costruito un centro sportivo meraviglioso e queste sono cose che fanno la differenza. Certo, servirebbe uno stadio più moderno, anche se il Franchi è molto bello. Comunque, partendo da questo, posso dire che sono fiducioso per il futuro della Fiorentina. Secondo me c'è la volontà di fare qualcosa di importante. Anche perché in un certo senso la piazza ti spinge a pensare in grande. Ricordo quella serata di Wembley, la vittoria con l'Arsenal: ancora oggi la gente è riconoscente nei miei confronti per quella partita. Firenze è abituata a quello ed è giusto che pretenda. Però il primo step riguarda le strutture e Commisso lo sa. Prima c'erano state delle spese importanti fatte per amore, il risultato è stato un fallimento che ci ricordiamo tutti. Ora c'è un modo diverso di ragionare, è una costruzione lenta ma secondo me giusta".