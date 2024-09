RIVAS A FV: "VALENTINI CE LO CHIEDEVANO ANCHE ROMA, LAZIO E INTER. MA LA FIORENTINA ERA IL POSTO GIUSTO"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nicolas Valentini sbarcherà a Firenze da gennaio, a parametro zero. Il difensore centrale, come confermato oggi dal ds viola Daniele Pradè, sbarcherà alla Fiorentina nel 2025, dopo che il Boca Juniors e il club di Commisso non hanno trovato l'accordo per anticiparne l'acquisto. Sul conto dell'argentino però si erano mosse anche altre squadre, come racconta in esclusiva a FirenzeViola.it Emanuel Rivas, ex giocatore di Bari e Verona che lavora con Avios Soccer, l'agenzia di procuratori che assiste proprio Valentini: "Credo che la Fiorentina abbia preso Moreno perché Nico (Valentini, ndr) arriverà a gennaio. Speriamo che in Italia si adatti bene, secondo noi la Serie A è importante per lui e in quel campionato può fare molto bene".

La trattativa con voi è stata veloce?

"Non tanto, c'erano anche altri club, anche di altri Paesi, che lo volevano. Ma la Fiorentina per noi, e anche per il ragazzo, era la squadra più giusta per fare l'ultimo passo in avanti. Ha un grande futuro di fronte a sé".

Com'è il ragazzo? Come sta vivendo questi mesi "senza squadra"?

"Ha molta testa. È un po' pazzo (ride, ndr) ma ha davvero molta testa. Si sta allenando tutti i giorni, non vede l'ora di arrivare in Italia, vorrebbe esserci già ora. Ci sono state un po' di trattative tra la Fiorentina e il Boca, ma non hanno trovato l'accordo. A gennaio sarà pronto per arrivare e giocare: lo conosco da anni, è uno che non molla niente, sta sempre sul pezzo. Abbiamo molta fiducia in lui, per gennaio starà bene al 100%".

Ci conferma che lo cercavano anche altre squadre? In Italia si parlava di Lazio e Inter.

"Sì, con loro ne abbiamo parlato. Anche in Inghilterra e in altri Paesi, ma lui voleva venire in Italia. Anche la Roma l'aveva sondato, ma Firenze per noi era il posto più adatto a lui".

Si è già messo in contatto con qualche compagno o l'allenatore?

"Sì, ha già sentito qualche compagno, a maggior ragione gli argentini che giocano là. Non ha ancora parlato con l'allenatore, ma quando arriverà si metterà subito a disposizione e Palladino vedrà quanto può dare alla squadra".