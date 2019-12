PRUZZO A FV, MANCA UNA PUNTA CHE FACCIA GOL. PEDRO? VIOLA NON POSSONO ASPETTARE

Dopo il pareggio maturato in extremis contro l'Inter grazie all'eurogol di Dusan Vlahovic, la Fiorentina ospita la Roma questa sera al Franchi nell'ultimo match del 2019. Per analizzare la gara e le spinose situazioni dell'attacco della squadra di Vincenzo Montella, FirenzeViola.it ha contattato il doppio ex centravanti, Roberto Pruzzo.

Che partita si aspetta tra queste due formazioni?

"Sarà una partita equilibrata a mio avviso. Credo che la Fiorentina abbia preso un respiro con l'Inter e potrà giocare bene anche contro la Roma. L'assenza di Chiesa non peserà piu di tanto visto che anche l'ultima gara non era al meglio e mancava, come succederà stasera, anche Ribery. Il punto con l'Inter può essere stato un minestrone".

Crede che Dusan Vlahovic sia l'attaccante giusto per la Fiorentina?

"Sì, ma se avesse un'alternativa sarebbe meglio. In questo momento servirebbe un titolare che potrebbe tenere botta in modo tale che lui possa crescere con tranquillità senza avere tutta la responsabilità addosso in una situazione che comunque resta complicata per i viola".

L'investimento su Pedro si è invece rivelato un fallimento per ora. Mandarlo in prestito potrebbe essere la soluzione giusta?

"Mi sembra la cosa più logica. La Fiorentina non può permettersi in questo momento di aspettare nessuno ed ha bisogno assoluto di certezze. Non voglio giudicarlo perché non lo conosco benissimo, ma sicuramente a gennaio i viola dovranno trovare giocatori pronti sul mercato".

Kevin-Prince Boateng può fare l'attaccante o lo vede meglio a ridosso delle punte?

"Si sta trasformando in un finto nove diciamo così visto che ormai va di moda. Secondo me è importante per la squadra, tiene palla, è un punto di appoggio. Da lui ci si aspetta proprio questo, mentre i gol devono arrivare da altri. Castrovilli, per esempio, ha ottime qualità di inserimento, ma anche lo stesso Pulgar può essere importante in quest'ottica".

Che attaccante servirebbe dal mercato ai viola?

"Un attaccante che fa gol. Non mi sento di fare dei nomi perché non voglio dare indicazioni. Dico solo che ci vuole un giocatore pronto che abbia personalità e dimestichezza con il gol".