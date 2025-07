FirenzeViola Femminile: il mercato entra nel vivo. Italia vicina ai quarti dell’Europeo

Torna la rubrica del martedì sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

Rieccoci, pronti per immergerci in una nuova ed entusiasmante stagione sportiva. Dopo la pausa di giugno Firenzeviola tornerà a raccontarvi settimana per settimana l’andamento della Fiorentina Femminile nel momento in cui si tornerà in campo. L’esordio è previsto per il weekend del 23 agosto dove la Fiorentina esordirà al Viola Park contro il Como nella nuova Serie A Women’s Cup, competizione emergente voluta dalla Federazione per aumentare il numero delle partite vista la scelta di tornare ad un campionato a girone unico con andata e ritorno cancellando le poule scudetto e salvezza che hanno lasciato molto a desiderare.

Nel frattempo si sta iniziando a delineare quella che sarà la Fiorentina Femminile di questa annata. A guidarla sarà il tecnico svedese Pablo Pinones-Arce che, in questi giorni, sarà impegnato in una serie di riunioni tecniche per programmare il ritiro estivo e le varie amichevoli da disputare prima dell’inizio del nuovo torneo. L’allenatore dovrà fare a meno ovviamente delle calciatrici attualmente impegnate in Svizzera con l’Europeo. Quindi oltre alle varie Severini, Fiskestrand, Janogy e altre, il coach non potrà contare sui nuovi innesti Lina Hurtig e Ilse Van Der Zanden. A proposito di quest’ultima; olandese, classe 1995 proveniente dall’Utrecht, è stata annunciata una settimana fa a gran sorpresa. Era dai tempi di Tessel Middag che non si rivedeva un’olandese a Firenze. Segnale che forse la Fiorentina sta iniziando ad aprirsi a nuovi mercati oltre quello scandinavo. Secondo alcune voci che Firenzeviola ha potuto raccogliere, la società di Bagno a Ripoli sarebbe in procinto di chiudere anche un altro colpo estero proveniente dal Belgio, e potrebbe non essere l’ultimo. C’è poi il discorso Benedetta Orsi che ormai sembra in dirittura d’arrivo. Non ci sono particolari indicazioni per quanto concerne le uscite. Fin qui, le uniche certe, sono quelle di Stine Bellisager-Pedersen passata al Bayern Monaco e Francesca Durante divenuta un nuovo portiere della Lazio. Con l’addio dell’ex Inter e la molto probabile non permanenza di Rachele Baldi, la squadra viola dovrà cercarsi un secondo portiere. Resta poi da valutare quelle che sono le posizioni delle varie Tortelli, Catena, Erzen. Non ci sono indizi o riscontri di una loro possibile uscita, ma è altresì vero che il loro spazio in maglia viola negli ultimi tempi si è sempre di più assottigliato e non è perciò detto che la loro permanenza a Firenze sia cosa certa. In uscita ci sarebbe anche Lucia Pastrenge per la quale si sta chiudendo il prestito alla Ternana, al pari del portiere Viola Bartalini rientrata dall’Arezzo e pronta a tuffarsi in una nuova avventura in Umbria. Tanta carne al fuoco come si evince e siamo solo agli inizi di luglio.

Voliamo oltralpe ora dove l’Italia ha affrontato con successo l’esordio contro il Belgio vincendo per 1-0 ma poi ha subito un bel colpo pareggiando col Portogallo 1-1. Le Azzurre hanno ancora alte percentuali per poter passare ai quarti di finale anche qualora il Portogallo vincesse col Belgio e l’Italia perdesse con la Spagna di misura. Ma una vittoria nella gara di ieri contro le lusitane avrebbe consentito alle ragazze allenate da Andrea Soncin di festeggiare con una giornata d’anticipo il superamento del girone. Tutto rimandato quindi all’11 luglio prossimo quando si delineeranno i piazzamenti del girone in cui militano Severini e compagne. Al momento il portiere norvegese Cecilie Fiskerstrand è l’unica giocatrice viola già qualificata alla fase a eliminazione diretta di Women’s Euro 2025. E attenzione perché nei prossimi giorni il numero potrebbe aumentare.