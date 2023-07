PRES. CATANZARO A RFV, Volevamo Krastev e Bianco. Rapporti ottimi con la Fiorentina, voglio esserci al Viola Park

FirenzeViola.it

Floriano Noto a Radio Firenze Viola

Floriano Noto, presidente del Catanzaro, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?". Queste le sue dichiarazioni.

Com'è nata la cavalcata che ha portato allo storico ritorno in B?

“È stata un’annata bellissima. A dir la verità, questo tipo di campionato non ce lo aspettavamo neanche noi. Ma la squadra era stata costruita per vincere. Dopo Padova siamo usciti malconci come umore, il motto era “o si va in B o si muore”. Per cui abbiamo costruito la squadra per vincere il campionato, non volevo più passare dalla roulette dei playoff. Ma vincere così, in tutta onestà, non ce l’aspettavamo neanche noi. È stato il frutto fi due anni di lavoro, abbiamo mantenuto l’ossatura della squadra e fatto una serie di operazione che ci hanno permesso di fare questa bellissima annata”.

Quali sono le prospettive per la Serie B?

“Io ho detto alla squadra di ripartire con umiltà. La stagione precedente è indimenticabile ma va nell’album dei ricordi. La B va affrontata con umiltà, l’obiettivo è arrivare a una salvezza tranquilla, anche perché soffro di cuore (ride, ndr). Umiltà è la parola d’ordine per tutti”.

Ci spiega l’acquisto di Krastev e i rapporti con la Fiorentina?

“I rapporti con la Fiorentina sono ottimi. Nascono da un gemellaggio tra le tifoserie, tant’è vero che l’amichevole con noi sarà il 23 luglio al Viola Park. Ci tenevano sia la società che i tifosi viola, verremo da Cascia a Firenze per confrontarsi con una grande squadra. Poi è calcio estivo, ma faremo da seconda squadra per avviare i motori. Krastev sinceramente non lo conoscevo, non seguivo la Primavera. Ma il mio ds e il tecnico lo volevano a tutti costi, lo stimano tantissimo. Tant'è che dovrebbe partire titolare, ha le caratteristiche che cercava il mister: personalità, senso della posizione, struttura. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Doveva arrivare anche Bianco, ma poi ha preferito Reggio Emilia”.

Verrà per l’amichevole al Viola Park?

“Spero di esserci, vediamo se concilieranno i voli e gli spostamenti per salire a Firenze”.