POLVEROSI A RFV, Su Milenkovic la critica è cieca

Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" soffermandosi su Vincenzo Italiano in vista della Juventus: "Sarebbe una sorpresa se il tecnico gigliato adattasse il suo tipo di gioco alle caratteristiche dell'avversario. E' accaduto solo due volte di vedere nel finale di partita la difesa a tre. Se giocano Chiesa e Kean li prendi male in contropiede, ossia ciò che temo di più. Aspettarsi da Italiano un cambiamento, vuol dire aspettarsi un altro Italiano".

Meglio la coppia Ranieri-Milenkovic o Milenkovic-Quarta?

"Milenkovic ha fatto un errore al 95' con la Lazio, ma se si pensa ad altri, come Rrahmani contro Giroud, gli sbagli sono più gravi. Il difensore viola ha commesso un errore nell'arco di una partita normale, quindi forse ci si è accaniti fin troppo. Milenkovic non è scarso e non è un fenomeno, ma trovo fastidioso quando la critica è cieca. Su Ranieri c'è grande fiducia in questo momento in quanto, a mio avviso, si percepisce da parte sua un attaccamento alla maglia superiore rispetto ai propri compagni di reparto".