PECCI A RFV, Nico è un nove e mezzo. Arthur migliora

Eraldo Pecci a Radio FirenzeViola

L'ex giocatore di Fiorentina e Torino Eraldo Pecci è intervenuto a RadioFirenzeViola parlando di questo brillante inizio di stagione della squadra di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "I bei momenti vanno sempre vissuti e la Fiorentina se li sta meritando".

C'è già chi parla di Champions, la Fiorentina può davvero puntare a questo obiettivo?

"La squadra mi sembra giochi con la certezza di essere una buona squadra. La Fiorentina sta facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità e quando è così non ci sono rammarichi e si può sognare".

Se i tifosi sognano, la squadra invece deve essere realista?

"L'entusiasmo fa bene e va cavalcato. Le prestazioni però restano sempre al di là del risultato. Si tratta di un percorso che la Fiorentina sta facendo nel modo giusto".

Nico Gonzalez, è lui l'uomo in più di questa Fiorentina con i suoi goal, per lei è già un campione?

"È necessario che qualcuno segni e Nico lo sta facendo. Se riesce ad accantonare un po' la sua anima latina da buonissimo giocatore può diventare un grande giocatore. Sono convinto che ha le qualità per diventare un grande campione. Deve fare il definitivo salto di qualità come ha fatto Lautaro Martinez. Potenzialmente può diventare un giocatore di caratura internazionale deve eliminare alcuni difetti e proseguire questo percorso di crescita. Numero nove? Secondo me è un nove e mezzo perché non ha l'istinto dei grandi bomber".

Arthur sta giocando meglio di ciò che si aspettava? Lo può aiutare il fatto di giocare accanto a Duncan?

"Si è trovato in una squadra nuova e sta migliorando. Ha fatto delle buone prestazioni e adesso speriamo che continui. A centrocampo sicuramente ci deve essere una chimica e una connessione, però ognuno è se stesso. Ovviamente devo dire che aiuta giocare tanto insieme e conoscersi sempre meglio".

Riguardo invece a Kayode?

"Ieri forse è stato il migliore in campo, ma attendo conferme. Vorrei aspettare per giudicare ma la prova di ieri è stata molto incoraggiante".

Beltran, cosa ne pensa di questo attaccante argentino?

"Penso sia un buon giocatore in prospettiva. Vediamo se ha senso del gol. L'ho visto poco, ancora non saprei come giudicarlo. Per lui può valere un po' il discorso di Zirkzee che gioca benissimo con la squadra ma non ha l'istinto del gol".