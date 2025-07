Gudmundsson, Fazzini e Fagioli, rilancio triplo. La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina ci crede"

Oltre a Moise Kean, la Fiorentina una base di talento ce l'ha. Sono tre i calciatori, secondo La Gazzetta dello Sport che sono alla loro stagione decisiva. La rosea parla di Gudmundsson, Fazzini e Fagioli. Da loro la Fiorentina si aspetta tanto, non possono fallire, devono incidere in tutti i sensi.

In questo percorso la garanzia si chiama Stefano Pioli, maestro nelle relazioni e capace di tirare fuori il meglio da chi in passato ha avuto situazioni difficili. L'islandese e l'ex Juventus anche per situazioni extra campo non hanno brillato ma sono stati alla fine riscattati, mentre Fazzini per qualche infortunio nella stagione passata non si è potuto esprimere al meglio. La Fiorentina si aspetta quindi un cambio di passo, un rilancio triplo.