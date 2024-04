PAPA WAIGO A RFV, Tutto sulle coppe. Belotti deve rimanere tranquillo

FirenzeViola.it

© foto di Niccolò Santi

Ascolta l'audio

Papa Waigo a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore viola N'Diayè Papa Waigo è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole in vista della sfida di domani contro il Viktoria Plzen: "La Fiorentina si gioca tutto in questa coppa. L'obiettivo è andare in finale e dare una soddisfazione in questa stagione. In campionato sarà dura risalire la classifica, quindi è importante dare tutto in questa coppa".

La squadra sta pensando più alle sfide di Conference League e Coppa Italia rispetto al campionato?

"Sicuramente perché la concentrazione deve essere nelle coppe. L'obiettivo deve essere quello di provare ad andare quantomeno in finale. Anche perché è fondamentale fare bene nelle coppe per tornare in Europa il prossimo anno".

Sulle difficoltà di Belotti a segnare

"Belotti è un ottimo giocatore. Quando cambi squadra cambiano anche le situazioni e soprattutto le motivazioni. Deve stare tranquillo e deve avere la fiducia della squadra e della società. Ad alcuni attaccanti non viene perdonato il fatto di non segnare. Per lui è dura non riuscire a fare gol da bomber quale è. Però un attaccante deve sapere che una stagione può andare peggio ma deve rimanere concentrato. Tutto può cambiare. Io mi ricordo che sono rimasto tanto in panchina ma poi con il gol alla Juventus è cambiato tutto".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA