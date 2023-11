PAGANIN A RFV, Giusto che Italiano non si snaturi

FirenzeViola.it

Massimo Paganin a Radio Firenze Viola

Massimo Paganin, ex viola e Bologna oggi commentatore televisivo, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola Amore Mio'. Queste le sue parole: "Un allenatore come Italiano non cambierà e non deve cambiare la sua filosofia. Deve crescere e imparare, quello sì. Ma Italiano non può passare improvvisamente da un calcio offensivo ad un calcio difensivo. È chiaro che è difficile giocare contro una squadra come la Juventus che si difende bene con calciatori di qualità, lo è per chiunque anche con giocatori con livello più alto. Nei numeri la Fiorentina ha fatto una buona partita perché la palla la devi avere e con 25 tiri hai fatto una buona gara. Nell'arco di una stagione ci stanno dei passaggi a vuoto di questo genere".

Mancata qualche individualità?

"Sì, ma la Fiorentina è all'interno di un percorso di crescita. Non bisogna guardare solo il lato negativo ma anche quello positivo, bisogna solo trovare maturità. Sia Italiano come allenatore che la squadra. Ma non dimentichiamoci che la stagione è ancora lunga: aspettiamo a trarre conclusioni".

Ipotesi doppia punta?

"Secondo me è praticabile ma bisogna che l'allenatore sia convinto in base a quello che vede negli allenamenti. Probabilmente ci ha provato qualche volta e non l'hanno soddisfatto perché a volte si tolgono lo spazio".

