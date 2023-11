ORLANDO A RFV, Juve scandalosa ma non prende gol da 6 gare

Ascolta l'audio

Massimo Orlando a Radio FirenzeViola

L'ex viola Massimo Orlando è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Fiorentina-Juve: "Ridimensionati? Non è facile parlare per chi sostiene come me l'allenatore visti i risultati negativi. Ma la partita sbagliata è stata solo quella di Empoli, con Lazio e Juve non mi sento di accusare nessuno. La Juve non prende gol da sei gare, non c'era molto da fare. Si può dire che poteva levare un difensore e giocare a due punte però l'idea non è stimolante per lui. Ma penso che ci sia stata molto sfortuna in queste due partite. Con la Juve per me è stato fatto tutto quello che andava fatto. La Juve è scandalosa nel suo modo di giocare ma si difende in modo eccezionale e per la Fiorentina non c'erano tante chance".

Il piano B? "Non saprei. Io l'ho commentata ma era una gara scontata alla fine. La Fiorentina vive di imbucate e va per vie centrali ma loro hanno fatto il loro piano, te le hanno bloccate le vie centrali per farti andare sull'esterno, tra l'altro sulle seconde palle siamo andate sempre noi con Arthur che ne ha recuperate tanto. Perciò non è che la Fiorentina non ha fatto. L'unica poteva forse essere giocare con due punte".

Attaccanti? "Abbiamo preso due attaccanti scarsi o è il gioco di Italiano che non li valorizza? Per Nzola, con la gente che ha iniziato a mugugnare alla prima palla, è difficile ormai, deve uscirne fuori in qualche modo. Su Beltran penso che se la Fiorentina arriva al cross con la difesa schierata non so se lui è adatto. Una soluzione la deve trovare Italiano, certo. Ma è difficile perché non ha neanche parlato. Per rispetto della gente in realtà dovevano parlare, mettendo davanti la tragedia della gente, ma avevamo bisogno di spiegazioni dopo la sconfitta. Col Bologna penso che non cambi nulla poi dopo la sosta si vedrà. Il Bologna comunque non mette il pullman lì dietro come la Juve".

Pregi e difetti del Bologna? "Loro hanno dieci risultati utili consecutivi, 4-2-3-1 mntenendo le linee tra reparti a perfezione. I due centrali sono difficilmente bucabili, non spreca palloni e riparte con tanti giocatori. E' una squadra che gioca bene a calcio ma ti fa giocare, non si chiude come la Juve ma occhio comunque a non giocare troppo alti".

Come aiutare Beltran? "Abbiamo degli esterni non perfetti per un attaccanti, Nico va sempre a concludere, dall'altra parte la stessa cosa perciò per questo è difficile fare la punta alla Fiorentina. L'importante ci sia Jack in campo che gioca palla a terra e può servire le punte. Con la Juve lasciamo stare, ma le punte sembrano isolate. A volte il giro palla è bello ma qualche verticalizzazione per non far aggiustare gli avversari magari servirebbe".