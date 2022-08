ORLANDO A RFV: "JOVIC HA BISOGNO DI GIOCARE E FIDUCIA. BARAK DA PRENDERE SUBITO"

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, per commentare la prestazione di Jovic contro la Cremonese dicendo la sua anche sul possibile arrivo di Barak:

È rimasto sorpreso dai movimenti di Jovic?

"Si, ha bisogno di giocare e di fiducia. Non si va al Real a caso. Mi sono piaciuti molto anche Sottil e Kouame".

Vede Jovic capace anche di aiutare la squadra nella fase difensiva?

"Italiano sta lavorando anche sotto questo punto di vista. Gonzalez e Sottil lo aiuteranno. Italiano avrà in progetto di far fare a Jovic più ruoli".

Jovic è stato paragonato da Chiarugi a Gerd Muller...

"Lo può ricordare. Se lo dice Luciano, che ne ha visti molti, ci credo. Se devo trovare un suo piccolo difetto mi sembra che non sia velocissimo che compensa però con una grande intelligenza tecnica".

La Fiorentina giovedì incontrerà il Twente...

"Ci aspettiamo un grande match. Sarà una partita difficile, sanno giocare a calcio e il Twente è partito molto bene in campionato. La viola non ha pescato bene dall'urna. La condizione farà la differenza, la Fiorentina tecnicamente è più avanti degli olandesi che però hanno iniziato prima e questo ti può mettere in difficoltà. La viola dovrà fare la differenza nel momento in cui le energie saranno pari".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Barak ieri è entrato in campo dando la sensazione che non abbia molta voglia di stare lì. A me piace molto e sarebbe perfetto per il centrocampo della viola. Secondo me servirà anche un difensore ma Barak lo prenderei subito. Spero proprio che arrivi".