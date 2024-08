ONOFRI A RFV, Gudmundsson porta punti. Tessmann...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, ex giocatore ed ex allenatore, durante "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola è intervenuto per commentare l'attualità di casa Fiorentina: "Gudmundsson è tornato di moda. E' chiaro che c'è una strategia che deve essere contemplata da un punto di vista economico. A Genoa qualche debito c'è e quindi Gudmundsson può essere sacrificato. Lui è uno che nel 3-5-2 di Gilardino va a giro, fa un po' cosa vuole. Bisogna capire bene poi l'intenzione tattica di Palladino di come muovere e impiegare l'islandese. Sia Nico che Gudmundsson fanno la differenza, risolvono le partite individualmente. Per me vale 30 milioni perché uno come lui porta punti".

Su Tessmann: "E' un giocatore con la qualità da Serie A, nei piedi e nella visione di gioco. In quel ruolo può alzare il livello dei propri compagni".

