MUTU A RFV, Porto nel cuore le partite con PSV e Genoa. Gudmundsson può portare la 10. Speriamo Commisso a gennaio faccia un regalo

Fonte: Dai nostri inviati Luciana Magistrato, Niccolò Santi e Ludovico Mauro

Inserito nella Hall of Fame Viola dal Museo Fiorentina, il “fenomeno” Adrian Mutu ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sul riconoscimento: “Un premio molto importante che mi rende orgoglioso, soprattutto perché viene da Firenze. Essere apprezzato da questa città mi rende davvero fiero. Sono molto contento di essere qui”.

Ci racconti dei momenti che leghi alla tua esperienza in viola?

“Ho tanti episodi, ma la partita con il PSV in Olanda mi ha dato una grande soddisfazione. Anche la tripletta al Genoa, che ci portò in Champions League, è stata molto importante. Questi due episodi sono quelli che ricordo con più affetto”.

Un giudizio sulla Fiorentina: ti aspettavi di vederla così in alto?

“Ha avuto un inizio di stagione incerto, ma ora ha fatto tante vittorie e si merita di essere qui. Anche se il campionato è lungo, sta dimostrando di avere le qualità per rimanere in alto”.

Il numero 10 sulle spalle di Gudmundsson è sulle spalle giuste?

“Speriamo. Ho visto il ragazzo contro il Milan: ha segnato e fatto grandi giocate. Ha il talento per portare il 10 sulle spalle, un numero che a Firenze vale tantissimo.”

La coppia con Kean?

“Kean è forte, come del resto tanti altri in questa squadra. Come dico sempre, Firenze merita di stare in queste posizioni. Ho sentito che il presidente vuole rinforzare la squadra: speriamo ci regali una bella sorpresa”.