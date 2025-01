MORABITO A RFV: "Vi garantisco che la Fiorentina è attiva sul mercato"

FirenzeViola.it

Vincenzo Morabito, agente ed intermediario di mercato, ha parlato a Radio FirenzeViola nella trasmissione "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sul mercato della squadra viola: "Vi garantisco che la Fiorentina è attiva sul mercato. Il problema è che a gennaio è un mercato difficile. I giocatori bravi difficilmente partono. Anche Milan e Juventus stanno facendo fatica. Penso che alla fine qualcosa arriverà, ma certo serve il rinforzo giusto".

L'immobilismo può essere legato al futuro di Palladino?

"Non credo che la Fiorentina avrà ripensamenti su Palladino. Il mercato chiude tra una settimana, non credo che nel frattempo vada a cambiare allenatore. Quella tra Lazio e Fiorentina è una partita tra due squadre di cui ad un certo punto tutti ne parlavano bene, poi sono arrivati un po' di risultati negativi e i disfattismi. Questo perché Firenze e Roma sono piazze a cui basta poco per cambiare il vento. Ci vorrebbe più equilibrio".

Cosa ne pensa della gestione di Pongracic e Gudmundsson?

"Io avevo Logan Costa che era stato molto seguito dalla Fiorentina e sarebbe potuto arrivare se fosse rimasto Milenkovic. Poi la Fiorentina è virata su un profilo più esperto ed ha preso Pongracic: su di lui c'erano Bologna, Rennes e Leicester. Non so perché non sia esploso, forse perché non è adatto per Palladino. Gudmundsson è un ottimo giocatore, tutti lo volevano, forse è questione di adattamento. L'islandese deve capire che a Firenze le aspettative sono alte".

