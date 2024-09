MERLO A RFV: "Colpani? Come classe è avanti a tutti. Biraghi non mi convince"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Claudio Merlo, ex centrocampista viola, ha parlato di Fiorentina a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "Su Colpani dico che un conto è giocare a Monza e un conto è giocare a Firenze. Come classe è un po' avanti a tutti, io spero che in quindici giorni si sistemino certi meccanismi".

Manca un'identità?

"Forse dal centrocampo in su ci sono anche delle buone idee, mentre dietro vedo qualche problema in più. Ci sono tre stopper, più Biraghi che non è un grande marcatore e non mi convince come braccetto. Io giocherei con il 4-4-2 che mi sembra la cosa più semplice per coprire tutti i ruoli, oppure un 3-5-2".

