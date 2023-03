MENCUCCI A RFV: "VIOLA HA GRANDI CHANCES DI VINCERE LA COPPA ITALIA. MI RICORDO CHE NEL 2014...

L'ex amministratore delegato della Fiorentina e ora del Lecce Sandro Mencucci, intercettato dai nostri microfoni, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole sulla squadra salentina: "Siamo la squadra più giovane del campionato, è normale che ci siano alti e bassi. Siamo caduti in casa col Sassuolo dopo aver vinto a Bergamo. Stiamo comunque facendo molto bene in campionato, ancora è lunga. La vittoria della Fiorentina a Verona mi ha fatto piacere per un duplice motivo: in primis perché sono fiorentino, e seconda di poi perché il Verona è una nostra diretta concorrente".

Dove può arrivare questa Fiorentina? "Queste sono quelle stagioni strane dove in campionato ci sono alti e bassi però poi invece nelle coppe si va alla grande. Francamente vedere la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia con la Cremonese mi fa pensare che i viola siano favoriti. La finale è una gara secca, quando giocammo a Roma con il Napoli nel 2014 l'avremmo potuta anche vincere. Credo che l'Inter e la Juventus in questo momento non siano due squadre stellari. Credo che la Fiorentina per questo possa conquistare la Coppa Italia, in Conference poi dipende dai sorteggi".

Sulla gara con il Sivasspor: "Può darsi che la Fiorentina superi il turno ma più vai avanti più gli avversari sono tosti. Mentre in Coppa Italia penso che i viola abbiano grosse possibilità di vincere il trofeo".