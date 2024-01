MARINO A RFV, Viola, ora ti serve Gudmundsson. Il 3-0...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Pierpaolo Marino a Radio FirenzeViola

Pierpaolo Marino, storico ex direttore sportivo del Napoli, a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?" ha detto la sua sulla vittoria dei partenopei contro la Fiorentina, in Supercoppa Italiana: "Intanto ci tengo a dire che il passivo di 3-0 è esagerato: quella di ieri era una partita che poteva persino finire in pareggio, è stata una gara equilibrata. Mazzarri, che fino ad oggi si era impegnato a giocare con il 4-3-3, ha guardato attentamente la sfida tra la Fiorentina e l'Udinese e ha capito che i friulani con la difesa a tre ha saputo mettere in difficoltà i viola. Da lì, forse, la scelta di cambiare modulo che ha portato gli azzurri a vincere la partita".

C'è un giocatore che potrebbe risolvere i problemi della Fiorentina in arrivo dal mercato?

"Da uomo di calcio e di fantacalcio dico Gudmundsson del Genoa: per me è un giocatore che in questa Fiorentina ci starebbe bene e penso che potrebbe alzare il livello complessivo della squadra. I viola in estate hanno fatto un mercato intelligente. A gennaio serve uno che faccia la differenza".