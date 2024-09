MARIANELLA A RFV: "Vorrei vedere meno in campo Colpani. Manca qualità a centrocampo"

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per commentare il pareggio della Fiorentina ieri a Empoli: "Credo che questa sia una squadra che si sta formando. È totalmente nuova: quest’anno sono stati cambiati undici giocatori, oltre all’allenatore. Ancora non è stato trovato il modulo, il corso. Lo si vede. In tanti caldeggiavano l’idea della difesa a quattro, ma non dimentichiamoci che questa è una squadra che è stata costruita per fare la difesa a tre. In particolare il 3-4-2-1. Non solo, è stato ribadito quel modulo nelle ultime ore di mercato, quando sono arrivati dei calciatori propedeutici a quel tipo di sistema tattico. Dobbiamo dare tempo a Palladino di dare un’idea definitiva a questa squadra. Se vuoi, ciò che mi ha un po’ stonato, ieri, sono le parole di Palladino".

In che senso?

"Ha usato parole quasi più da giocatore che da allenatore. Forse dovrebbe dire cosa non gli è piaciuto, cosa va modificato, invece che cosa gli è piaciuto. Non significherebbe per forza andare contro la propria squadra".

Palladino è in difficoltà?

"Intanto è arrivato al momento più alto della sua giovane carriera, quindi deve formarsi. Non credo sia in difficoltà. Deve trovare la sua dimensione. E comunque qualche miglioramento l’ho visto, come in difesa. Secondo me manca un po’ di qualità a centrocampo. Cataldi e Bove non sono playmaker veri ma non mi sono dispiaciuti, intendiamoci. Detto questo, serve più qualità".

C’è un giocatore vorrebbe vedere impiegato di più?

"Vorrei vedere impiegato meno Colpani. Quanto ci vuole perché trovi la condizione? Perché è così indietro? E quanto dobbiamo aspettarlo? Non è possibile. Esistono dei calciatori che faticano molto a entrare in una certa dimensione, probabilmente lui è uno di questi. Sarebbe un problema se fosse stato sopravvalutato. Anche per sua tranquillità lo lascerei migliorare la sua condizione atletica, diciamo così".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA