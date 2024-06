MARIANELLA A RFV, Icardi e Torreira sogni. Beltran...

FirenzeViola.it

Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro".

La conferenza stampa di martedì ha dato il via alla stagione, ma per i nomi di mercato è ancora presto

"La società deve avere le idee chiare. Continuo a pensare che la priorità resta l'attaccante, sono ancora ferito dalla partita di Atene, personalmente è stato devastante, pensavo di raccontare un'altra partita e con un risultato diverso. Facile dire abbiamo ambizione, ma bisogna capire quale. Fare il nome di Icardi è bello per sognare però è solo un sogno estivo e non di più, così come il ritorno di Torreira. Serve anche capire dove questa squadra vuole andare. Palladino è una buona scommessa a questo livello, mi piace il suo entusiasmo e la sua ambizione. Tutti questi risultati nelle sue esperienze precedenti io non le vedo. Farei un ragionamento intelligente su Beltran, perché è un patrimonio tecnico ed economico, devono decidere dove farlo giocare e questa scelta ricade poi sulla prima punta. Beltran è una seconda punta, dipende come vorrà giocare Palladino".

La finale di Euro 2024 quale sarà?

"Il Portogallo lo vedo in finale ma non sarebbe una sorpresa. Nessuno vuole giocare contro l'Italia, è una squadra che si sta costruendo e sarebbe cattivo chiederli un risultato clamoroso. Penso la squadra valga un quarto di finale. Mi piacciono le similitudini tra Calafiori e Scamacca con Cabrini e Rossi".

Il dopo partita di Atene l'hanno accusata tutti, come ha letto il messaggio mandato dal Presidente?

"Il giorno dopo la finale, i colleghi mi hanno chiesto di andare a cena fuori a mangiare il pesce, non ce l'ho fatta ad andare e sono andato in aeroporto. Reagire a questa delusione agonistica è difficile. I tifosi viola si aspettavano un discorso immediato di Commisso, ma io capisco perché ha tardato. Mi è piaciuta la lettera, il Presidente era emozionato prima della gara. Adesso come tanti aspetto con fiducia che quelle parole diventino fatti".

Su Castrovilli:

"Non sono le classifiche dell'anno prima a determinare la stagione del giocatore. La Fiorentina deve capire che in questi anni è mancata la personalità della squadra, più che l'attaccante serve un leader e uno di questi può essere Quarta. Castrovilli lo rinnoverei, può servire. L'attaccante devono capire chi prendere".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST