MARIANELLA A RFV: "HALL OF FAME VIOLA IMPORTANTE PER PRESERVARE LA STORIA DEL CLUB"

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, spazio a Massimo Marianella, volto noto di SkySport, che ha parlato del momento che sta vivendo la Fiorentina e del mercato che verrà: "Io avrei una grandissima tentazione, quella di non fare assolutamente niente. Di lasciare tutto così e godere di una stagione spettacolare, questo è anche per non guastare l'equilibrio dello spogliatoio. Poi certo che questa squadra è corta in qualche reparto, soprattutto serve un attaccante che possa sbloccare partite magari dalla panchina. A me l'idea Cabral piace molto francamente, perché non andrebbe a intaccare la sensibilità di Kean e conosce l'ambiente. Se volete un altro nome a me piace molto Lapadula, anche se viene da un periodo difficile. Non prenderei un esterno, perché adesso arriverà un grande acquisto, solo intravisto finora, come Gudmundsson, insomma toccherei il meno possibile questa squadra, magari mandando via chi vuole andare via. Farei una cessione definitiva e poi magari altre uscita in prestito".

Marianella ha poi parlato dell'evento in programma stasera, l'Hall of Fame Viola (qui i dettagli): "Il ricordo di una società, di cosa ha fatto negli anni, è bello e crea carburante per tutti. La coscienza della grandezza del passato glorifica anche il presente. Poi è importante preservare e custodire la storia, mi dispiace non poterci essere stasera. Il ricordo del passato non è qualcosa di brutto da mettere in cantina ma qualcosa di bello da mettere in soggiorno".