HALL OF FAME, Domani l'evento in diretta su RFV!

FirenzeViola.it

Domani, martedì 19 novembre, Radio Firenze Viola vestirà i panni di media partner dell'undicesima edizione della "Hall of Fame Viola", evento che la nostra emittente racconterà sul sito, in radio e sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. L’evento, organizzato dal Museo Fiorentina e patrocinato da CONI, FIGC, Lega Calcio Serie A, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, è dedicato alla celebrazione dei protagonisti della Fiorentina di tutte le epoche, e anche in questa edizione parteciperanno dirigenti e giocatori protagonisti della storia viola, tra cui il "Fenomeno" Adrian Mutu che sarà presente e verrà premiato nel corso della serata.

A partire dalle 20 in diretta su Radio Firenze Viola sarà possibile seguire in tv, ascoltare e leggere le principali dichiarazioni della manifestazione che andrà in scena presso l’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa Sanpaolo in Via Carlo Magno 7 a Firenze, tutto rigorosamente live a cura dei nostri inviati.