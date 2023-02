MACCARONE A RFV, Jovic e Cabral? Ci sono anni così

L'ex attaccante Massimo Maccarone ha parlato a Radio Firenzeviola dell'attualità di casa Fiorentina: "Tutti gli attaccanti hanno anni più fortunati e altri meno. Spesso un attaccante va come va la squadra, senza entusiasmo si fanno partite peggiori. Penso che sia sempre una conseguenza di questo, anche per quanto riguarda Jovic e Cabral. La mancanza dei gol nonostante le tante conclusioni? Sicuramente il bomber ti fa la differenza però nella Fiorentina hanno tante occasioni anche gli esterni e i centrocampista. Chissà che non si possano sbloccare gli attaccanti poi".

Puntare solo sulle coppe può essere un'idea?

"Di sicuro c'è un carico diverso rispetto all'anno scorso proprio perché hai tante competizioni e una rosa non troppo ampia. La coperta deve per forza essere corta, in questo caso ci rimette il campionato ma nelle coppe la squadra viola ha una grande occasione. Non puoi sempre stare al 100% tanto più con il gioco dispendioso di Italiano che a me piace molto. Hai poco tempo e giocatori che giocando ogni 3 giorni fanno fatica a giocare sempre al massimo".

Potrebbe essere il momento di Sirigu al posto di Terracciano?

"Sirigu io l'ho incontrato agli inizi della sua carriera ed è sempre stato in squadre importanti. È un portiere affidabile ma quello del portiere è un ruolo delicato, deve decidere il mister. Avrebbe l'esperienza giusta anche per essere sicuro in porta nonostante non giochi da tanto. Non sono un intenditore di portieri ma Terracciano è sicuramente un portiere affidabile".

E su Vlahovic?

"Aveva solo bisogno di continuità, il valore non si discute".