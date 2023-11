LUCCHESI A RFV, Mercato punte? Inutile collezionare figurine

FirenzeViola.it

Fabrizio Lucchesi a Radio FirenzeViola

L’ex dirigente gigliato Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione “Viola amore mio”, iniziando dal mercato: “A gennaio il mercato è al 20% delle sue possibilità, dove si fanno operazioni di tampone, per cui se l’idea è quella di fare un’operazione mirata le disponibilità di giugno sono migliori. Mi sembra un ragionamento di buonsenso quello di lavorare in vista di giugno. Una società come la Fiorentina opera con 6 mesi di anticipo in vista di giugno, per cui non escludo che potrebbero avere già un’operazione per le meni in cui crede molto”.

Continuerebbe con Nzola e Beltran o gli affiancherebbe un altro giocatore?

“Non è che collezionando figurine si risolva il problema anzi, se a questi due giocatori - che sono in difficoltà - crei ulteriore confusione intorno rischi di peggiorare la situazione. Difficile che a gennaio si riescano a trovare attaccanti importanti che diano una svolta alla stagione. Io andrei avanti con Nzola e Beltran e poi farei delle valutazioni a giugno”.

Forse “la toppa” potrebbe essere messa sull’esterno sinistro, magari usando qualche scambio tipo Sottil?

“Si torna sempre lì: sono toppe ed è difficile che queste possano influire sulla stagione. La Fiorentina è una società molto forte economicamente, per cui se dovesse capitare un’operazione strategica sono sicuro che si farebbe trovare pronta. Però se uno pensa che con le toppe si possa migliorare nettamente una stagione le strade sono due: o si è in una situazione critica per cui ti va bene qualsiasi innesto; oppure hai la fortuna di aver pescato veramente il jolly”.

