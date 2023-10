LAZIO-FIORENTINA 1-0: LA LAZIO PASSA AL 95' CON IMMOBILE

Fonte: a cura di A. Di Nardo

Doccia fredda per la Fiorentina all’Olimpico: la Lazio vince all’ultimo respiro con un rigore causato da un tocco di braccio di Nikola Milenkovic e trasformato alla perfezione da Ciro Immobile. Un secondo tempo che aveva visto i biancocelesti nettamente più pericolosi ma che sembrava potersi risolvere in un pareggio, poi la beffa finale. Viola sesti in classifica con 17 punti.

96' - FINISCE QUI! DOCCIA GELATA PER LA FIORENTINA, la squadra di Italiano perde per 1-0: decisivo al 95' un rigore di Ciro Immobile scaturito da un tocco di mano di Milenkovic.

95' - RIGORE PERFETTO DI IMMOBILE! La Lazio passa all'ultimo minuto col suo capitano. Pallone da una parte, Terracciano dall'altr e destro all'angolino. 1-0 Lazio.

93'- Colpo di testa di Vecino nel cuore dell'area, braccio largo di Milenkovic e rigore per la Lazio a tempo scaduto. Ha già piazzato il pallone sul dischetto Ciro Immobile...

92' - CLAMOROSO! RIGORE PER LA LAZIO!

90'- SARANNO QUATTRO I MINUTI DI RECUPERO. Si giocherà quindi fino al minuto 94.

88' - OCCASIONE FIORENTINA! Scippo di Lopez a Cataldi al limite: il francese entra in area e conclude di destro in diagonale da ottima posizione. Tiro secco ma centrale, Provedel blocca in due tempi.

87' - Potenziale occasione dei viola: su un lancione dalle retrovie, Provedel esce fuori dalla sua area e si allaccia con Nzola, che per poco non ruba palla in contrasto all'ex compagno ai tempi dello Spezia. Nel corpo a corpo l'arbitro premia col fallo il portiere di casa.

86' - Tentativo masticato di Barak: su sponda aerea di Nico, il centrocampista viola si coordina e conclude dopo un controllo col mancino dal limite.

84' - Quarto corner per la Fiorentina su un cross dalla sinistra di Nico allontanato in angolo da Romagnoli. Dal cross dalla bandierina di Mandragora si coordina Mandragora in girata, colpo ad effetto che finisce però centrale tra le braccia di Provedel.

82' - BRIVIDO PER I VIOLA! Vecino ricicla un pallone sporco sulla trequarti e scocca un diagonale velenoso col destro dal limite; pallone che schizza sul prato bagnato dell'Olimpico e sibila alla sinistra di Terracciano, finendo a lato.

79' - ULTIMO CAMBIO IN CASA VIOLA: fuori Biraghi, spazio a Ranieri per questi ultimi dieci minuti più recupero.

78' - L'ATTACCO DELLA LAZIO CAMBIA PELLE: Dentro Ciro Immobile e Pedro, escono Castellanos e Zaccagni.

76' - Bel break di Quarta, che dopo aver anticipato Castellanos si proietta in avanti palla al piede, chiede l'uno-due con Barak e allarga per Ikoné; il francese punta l'uomo sulla destra e mette in mezzo un pallone respinto dalla difesa di casa.

74' - Fiorentina in difficoltà in questa porzione del match. La squadra di Italiano fatica a consolidare il possesso palla e soffre trmeendamente le folate della Lazio.

71' - ITALIANO CAMBIA ANCORA: fuori uno stremato Arthur, dentro Maxime Lopez.

70' - FELIPE ANDERSON AD UN PASSO DALL'1-0! Ripartenza letale della Lazio, il numero sette viene lanciato in campo aperto sulla destra, rientra su Biraghi, finta il tiro e conclude in porta, murato però da Milenkovic; sulla ribattuta, lo stesso Felipe Anderson colpisce al volo nel cuore dell'area ma spara alto.

69' - Doppio cambio Lazio: dentro l'ex della gara, Matias Vecino, per Luis Alberto; minuti anche per Kamada, che rileva Guendouzi.

68' - Ammonito anche Zaccagni: intervento scomposto e violento dell'esterno di casa su Quarta.

66' - ALTRO INTERVENTO DECISIVO DI TERRACCIANO! Stavolta meno spettacolare ma altrettanto efficace il numero uno, che chiude di piede la girata sul primo palo di destro di Luis Alberto.

65' - Conclusione di Nico, che chiude un'azione con un mancino strozzato da posizione defilata.

63'- Corre ai ripari anche Sarri, che toglie un altro giocatore ammonito (Rovella) per inserire Cataldi in mezzo al campo.

62' - DOPPIO CAMBIO IN CASA VIOLA! Finisce la prova incolore di Giacomo Bonaventura, al suo posto Antonin Barak. Esce anche Beltran, autore di un grande avvio con un gol (annullato) ed un palo, dentro M'bala Nzola.

60'- SUPER INTERVENTO DI TERRACCIANO! Il portiere viola cancella rete ad Anderson, che si gira da pochi metri e su un suggerimento di Luis Alberto batte a botta sicura da posizione ravvicinata. Grandi riflessi del numero uno viola.

58' - Ancora Castellanos: l'argentino colpisce a lato dal limite dopo una rifinitura da artista vero di Luis Alberto, che aggiusta il pallone di tacco per il compagno.

57' - AMMONITO ANCHE BONAVENTURA, che si fa scippare palla da Zaccagni e lo stende con un calcione.

55' - OCCASIONISSIMA LAZIO! Zaccagni pescato alle spalle della linea difensvia viola scarica con un tocco dal timing perfetto per l'inserimento di Castellanos, che a tu-per-tu con Terracciano lo grazia spedendo a lato di poco. Successivamente si alza la bandierina per segnalare un fuorigioco che dal replay sembrava dubbio.

53' - Primo tentativo nello specchio della ripresa. Ci prova Parisi dal limite, sinistro di alleggerimento al termine di unazione manovrata dei viola. Provedel non ha problemi a bloccare.

46' - PRIMO CAMBIO PER LA FIORENTINA: fuori Duncan, ammonito nel finale di primo tempo. Dentro Mandragora, che farà coppia in mediana con Arthur.

ST- SI RICOMINCIA! Lazio-Fiorentina riparte dal punteggio di 0-0.

Tutto pronto per la ripresa. Un cambio pronto per Vincenzo Italiano.

Finale di tempo elettrico. A seguito del contatto in area di rigore laziale, Rovella e Ikoné discutono animatamente dopo il duplice fischio. L'arbitro divide ed ammonisce entrambi a gioco fermo.

FPT - FINISCE IL PRIMO TEMPO ALL'OLIMPICO! Lazio e Fiorentina a riposo sullo 0-0. Partita aperta e con diverse occasioni, dei viola le due grosse chances del primo tempo, entrambe con Beltran che prima segna in avvio (rete poi annullata per un controllo di mano dell'argentino) e poi colpisce il palo in girata di testa.

45' - Tiepide proteste della Fiorentina per un contatto in area Rovella-Ikoné. L'arbitro fa proseguire, il Var non richiama l'attenzione.

42' - Finale di frazione elettrico all'Olimpico. La Fiorentina, con Beltran in prima linea, pressa a tutto campo sulla costruzione bassa della Lazio, che però quando rompe la prima linea di pressione fa paura in ripartenza.

39' - Primo ammonito in casa Fiorentina: giallo per Duncan che stende Guendouzi lanciato sull'out di destra. Provvedimento disciplinare per il ghanese e punizione interessante per la Lazio sprecata però da Luis Alberto, che per la seconda volta dosa male il traversone.

36' - OCCASIONE NICO! Ikoné taglia metà campo in orizzontale sulla trequarti, resiste ad un paio di cariche ed imbuca sul lato destro dell'area per Nico che in sprint prova a battere in porta; Provedel esce coi tempi giusti e strozza il tentativo dell'argentino bloccando in sicurezza.

33' - Partita aperta, tanti errori (soprattutto dei viola) in fase di costruzione ma anche ottime giocate tecniche da una parte e dall'altra.

30' - Primo giallo del match: Lazzari viene ammonito per un gomito alto su Nico in un duello aereo sulla trequarti laziale.

29' - Super combinazione in verticale della Lazio: con tre passaggi la squadra di Sarri rischia di andare in porta, opera non finita grazie all'ottima scivolata di Milenkovic, provvidenziale in spaccata ad interrompere il suggerimento di Castellanos verso Luis Alberto negando l'uno contro uno del numero dieci di casa con Terracciano.

25' - Azione confusionaria in area laziale, la conclude Duncan che, dopo essere scivolato, sul secondo palo prova a rimettere in mezzo un pallone di piatto. Porvedel in presa alta sbroglia la situazione.

23' - Errore madornale di Biraghi in costruzione bassa, Felipe Anderson scippa la palla, si invola sull'out di destra e mette in mezzo un suggerimento a rimorchio per Luis Alberto. Il numero dieci è anticipato in piena area da un ottimo ripiegamento di Parisi.

21'- Punziione Lazio dalla trequarti per un colpo proibito di Biraghi a Guendouzi. Piazzato di Luis Alberto troppo profondo e palla che sfila sull'out laterale.

18' - BELTRAN ANCORA PERICOLOSO! Colpo di testa da centro area su un cross dalla trequarti di Duncan e palo pieno alla sinistra di Provedel. Il numero nove a centimetri dal prim gol in Serie A.

15' - Decisione che pare ineccepibile guardando i replay: in effetti Beltran aggiusta con un vistoso tocco di mano il pallone. Rimane comunque una grande prodezza quella dell'argentino, gesto tecnico però vano.

14' - VAR CHECK! L'arbitro annulla il gol viola per un controllo di mano dell'argentino su lancio di Bonaventura. Il tocco col braccio sinistro di Beltran vanifica un grande gol dell'ex River. Si rimane sullo 0-0!

13' - Su un lancio in verticale di Bonaventura, Beltran scappa tra Romagnoli e Patric, controlla in corsa di petto e in un fazzoletto salta Provedel, entrando praticamente in porta col pallone!

12' - GOLASSO DI BELTRAN! VANTAGGIO VIOLA ALL'OLIMPICO!

8' - Occasione Lazio: Luis Alberto vince un rimpallo in area dopo un'azione insistita di Castellanos: il dieci di casa spara da posizione defilata ma centra l'esterno della rete.

7'- Prima conclusione in porta del match: la scocca Bonaventura dal limite, mancino che Provedel controlla in presa bassa.

5'- Errore da matita blu per Nico Gonzalez, che in uno slancio di generosità si impegna per mantenere in campo un pallone innocuo. L'argentino di slancio tiene il pallone sul rettangolo verde di tacco ma lancia sulla trequarti difensiva Guendouzi, che sfonda in area e mette in mezzo un cross basso allontanato con affanno dalla difesa viola.

3' - Scarsa anche la presenza di tifosi viola. Non una notizia, visto che i gruppi organizzati della Curva Fiesole avevano già annunciato l'intenzione di disertare la trasferta romana a causa del costo elevato per i biglietti in curva ospite.

2' - Fiorentina in campo con la terza maglia, completo viola scuro con trame floreali; Lazio col classico completo da casa, maglia azzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi.

1' SI PARTE! Cominciata Lazio-Fiorentina

20:44 - Colpo d'occhio tutt'altro che delle grandi occasioni: 35mila spettatori all'Olimpico; una prevendita piuttosto fiacco contando che i biancocelesti possono contare su uno "zoccolo duro" di 30mila abbonati.

20:42 - SQUADRE IN CAMPO ALL'OLIMPICO! Tra poco si comincia!

20:37 -Ricapitoliamo le formazioni: Queste le scelte dei due allenatori: -Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez, Beltran. A disp.: Christensen, Martinelli, Pierozzi, Mina, Ranieri, Comuzzo, Amatucci, Mandragora, M.Lopez, Sottil, Kouame, Barak, Infantino, Brekalo, Nzola. All.: Vincenzo Italiano.

-Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Hysaj, Gila, Pellegrini, Basic, Mandas, Kamada, Vecino, Cataldi, Pedro, Immobile, Isaksen. All. Maurizio Sarri.

20:33 - Buonasera da Alessandro Di Nardo, qui per raccontarvi Lazio-Fiorentina con la cronaca testuale del match!

Quasi tutto pronto all'Olimpico: il posticipo della decima giornata vede la Fiorentina su un campo "stregato" per i colori viola. Italiano affronta la Lazio di Maurizio Sarri, contro cui il tecnico ex Spezia non ha mai vinto in carriera. Precedenti contro Biraghi ed i suoi, che scendono in campo però con un grande obiettivo: con una vittoria infatti la Fiorentina manterrebbe il quarto posto in classifica.