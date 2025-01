LA VIOLA HA DECISO: FORTINI RESTA ALLA JUVE STABIA. I PERCHÉ DELLA SCELTA

© foto di SS Juve Stabia

Niccolò Fortini resterà alla Juve Stabia, la Fiorentina ha preso la sua decisione definitiva. Il terzino classe 2006 - che i viola avevano valutato come possibile sostituto di Kayode dopo che l'ex Gozzano è stato ceduto in prestito al Brentford - terminerà la sua stagione in Serie B con le Vespe anche per volere del club di Commisso, che ha ritenuto giusto concedere la possibilità al difensore di completare il suo percorso di maturazione in cadetteria prima di rivalutarlo nel corso dell'estate.

I DUE FATTORI - A pesare su questa scelta - maturata ieri, guarda caso proprio nel giorno in cui il giocatore si trovava al Viola Park per curarsi dal problema alla caviglia sinistra accusato nella trasferta della Juve Stabia a Palermo domenica scorsa - due fattori determinanti: da un lato il guaio fisico che terrà ai box Fortini per circa venti giorni (e dunque non lo avrebbe potuto mettere a disposizione di Palladino per le prossime gare) e poi dall'altra la volontà di non interrompere il percorso di crescita che il 2006 sta portando avanti a Castellammare di Stabia.

PER ORA AL VIOLA PARK - Fortini infatti, dopo un periodo di ambientamento, è diventato un titolare inamovibile della formazione di Pagliuca (sono in tutto 15 le presenze consecutive messe a referto dal terzino tra ottobre e gennaio) e interrompere il suo processo di maturazione in Campania potrebbe non essere una scelta prudente. Da qui dunque la volontà di rimandare il rientro in Toscana del 2006, che ha compreso la scelta del club ed è in ogni caso contento di proseguire la sua avventura in B. Fortini in ogni caso rimarrà al Viola Park per le prossime settimane per farsi curare dallo staff medico della Fiorentina il problema alla caviglia e farà rientro alla Juve Stabia a febbraio.