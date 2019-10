L'APPELLO DEGLI OPERATORI A FV, STADIO? PRIMA LA MERCAFIR!

La notizia della settimana è che il Comune di Firenze ha deciso di procedere con il progetto relativo allo spostamento della Mercafir, finalizzato alla vendita del suo attuale comparto sud dove la Fiorentina avrà, così, modo di costruire il nuovo stadio. Ma ovviamente la dislocazione del mercato richiederà determinate tempistiche che potrebbero creare disagi all'attività degli operatori, raggiunti da FirenzeViola.it per fare un punto della situazione. In tanti hanno preferito non esporsi sulla questione, forse ancora perplessi, mentre Stefano ha asserito con fermezza: "Sono qui da quarant'anni, il mio obiettivo è che costruiscano anche il mio nuovo posto di lavoro". Marco si è, invece, detto preoccupato rispetto alle tempistiche: "La cosa ci turba parecchio, anche per il discorso dei trasferimenti delle strutture", proprio come Laura che però è più ottimista: "Se ci sarà una riqualificazione del luogo e se troveremo delle soluzioni più idonee di quelle attuali sarà una cosa positiva". È poi intervenuto Matteo, ponendo l'interrogativo dei finanziamenti: "Il problema sarà l'impatto economico del trasferimento: chi lo sostiene?". Infine Tommaso il quale, dubbioso, ha preferito scherzare: "Speriamo che possa servire perlomeno alla Fiorentina".

Si specifica che, per ragioni inerenti alla privacy, i nomi utilizzati nell'articolo non corrispondono alla realtà.

