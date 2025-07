FirenzeViola Bruno e Marco Astori a seguire Italia-Spagna Femminile: la foto di FirenzeViola

L’Italia Femminile sta sfidando la Spagna per le qualificazioni ai quarti degli Europei. Per passare il turno le azzurre dovrebbero pareggiare o, in caso di sconfitta, sperare che il Portogallo non batta il Belgio. Altrimenti sarebbe decisiva la differenza reti (l’Italia è a più uno, il Portogallo a meno cinque). A vedere la partita sono presenti anche i fratelli Astori: Bruno e Marco. Li ha invitati il difensore Elena Linari, ex Fiorentina che tra l’altro fa parte dell’Associazione Astori.

Questo lo scatto ai due fratelli realizzato dalla nostra redazione: