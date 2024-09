KUBIK A RFV: "Domani che bello tornare al Franchi. Mi aspettavo di più, serve la vittoria"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista ceco della Fiorentina, Luboš Kubík, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Week end" per parlare dell'attualità viola: "Domani sarò al Franchi, mi piacerà vedere la partita. Non ne ho ancora vista una in tv ma seguo sempre i risultati ed ho visto che l'inizio non è andato bene. Ma ovviamente la Fiorentina ha cambiato tanto e l'allenatore sarà ancora alla ricerca del miglior undici"

Cosa guarderà in particolare? "Io sono contento solo di guardare la Fiorentina perché mi piace vederla e tornare al Franchi".

Cosa si aspetta? "Difficile dire perché per l'allenatore non è facile trovare subito la quadra. Non c'è stata nessuna vittoria ma mi aspettavo battesse il Puskas in una delle due gare, pensavo fosse più semplice. Ed anche in campionato in casa avrebbe dovuto vincere con Monza o Venezia. Ed ora è tempo di farlo".

Barak è in Turchia, l'ha deluso in viola? Mi aspettavo di più, non so perché non ha avuto più spazio ma credo che uno con più di 100 partite e 30 gol in serie A potesse dare di più"

Che ricordi ha in viola e cosa si prova a rappresentare Firenze in Europa? "La Fiorentina in questi due anni ha fatto bene, peccato non abbia mai vinto un trofeo. Io sono sempre in contatto con i miei ex compagni anche perché quella è stata la parentesi migliore della mia carriera".

Come viveste il passaggio alla Juve di Baggio? Era difficile dirlo, Roberto era uno dei migliori giocatori. Aspettavamo che lui volesse andare in altri posti dove sfruttare meglio il suo talento ma per noi fu triste vederlo andare proprio alla Juventus"

Succede anche ora... "La carriera è molto corta e senza dubbio la Juve è tra le big in Italia e può capitare che un giocatore viola possa andarci, vanno in una squadra forte".