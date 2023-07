KAMINSKI A RFV, Grabara? C'è il Bayern, ma io sceglierei Firenze. Lavorare con Klopp gli è servito

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ascolta l'audio

Emil Kaminski a Radio Firenze Viola

Emil Kaminski, responsabile della comunicazione per lo Jagellonia, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro", e si è soffermato su Kamil Grabara, portiere del Copenaghen nel mirino della Fiorentina: "Grabara è stato a Liverpool non ha mai fatto prima squadra. Poi è venuto in Danimarca dopo un’esperienza in terza serie inglese. Ha tante qualità, ma soprattutto ha mentalità vincente. Credo abbia tutte le potenzialità per essere un grandissimo portiere".

Prosegue: "Non dobbiamo però dimenticare che Grabara ha fatto qualche allenamento a Liverpool con Klopp, in prima squadra, per cui sa cosa significa lavorare nel calcio ad altissimi livelli. Poi l’anno scorso ha fatto la Champions in un girone difficilissimo, e ha mostrato la sua qualità ovunque. Sono certo che anche alla Fiorentina possa mostrare la sua forza, chiaramente deve capire che in Italia la tattica è importantissima. Ma sono sicuro che dopo aver lavorato con Klopp sia preparato al calcio ad alti livelli".

Come si trova nel giocare con i piedi?

"È bravo anche con i piedi. Ho visto le sue gare in Under 21, in una partita il suo competitor fu Dragowski, e lui ha avuto la meglio. Purtroppo ha perso il Mondiale per un infortunio patito l’estate scorsa, nel calcio di oggi i portieri devono saper giocare anche coi piedi e lui lo sa fare".

Qual è il suo valore?

"Guardando Transfermarkt vale circa 5 milioni, ma c’è anche il Bayern su di lui. Non è una sorpresa: ha 24 anni e gioca al Copenaghen, vincendo tutto. Adesso, deve trovare la strada giusta per lui. E credo che la Fiorentina sia l’ipotesi giusta per lui, mentre per il Bayern è un po’ presto. Fossi in lui, andrei alla Fiorentina e dimostrerei la mia qualità".