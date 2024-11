IMPALLOMENI A RFV, Kean ricorda Drogba. Tre acquisti: Vogliacco, Frendrup e Davis

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista, ora giornalista, Stefano Impallomeni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra?" per analizzare le tematiche di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire da un giudizio su Moise Kean: "Io ero fiducioso che Kean potesse fare bene. Non così tanto. A livello fisico e tecnico è un giocatore non comune. Aveva bisogno di fiducia totale e a Firenze l'ha trovata. Grazie alle sue motivazioni personali è riuscito ad imporsi. E' arrivato mentalmente bene e Palladino è stato bravo a dargli fiducia. Si sente un leader anche se è un calciatore giovane che ha giocato in squadre importanti. Qui per la prima volta in carriera è titolare inamovibile in una squadra che sta stupendo".

Che caratteristiche ha? Chi le ricorda?

"Io sono stato oggetto di derisione perché la sparai grossa dicendo che c'erano tracce labili di Drogba. Adesso però sono in vantaggio con chi mi aveva preso in giro. A parte gli scherzi il giocatore è forte. I paragoni sono sempre scomodi. Il secondo gol pero è molto alla Drogba. Ha tanta forza fisicamente e quando calcia spacca la porta. Unica cosa non è agile nel dialogo nello stretto e nella sensibilità. Ha tutto il tempo, per il resto i movimenti vanno bene. Sia da punta unica che in coppia. Però deve giocare con un compagno forte quanto lui o di più".

Tre consigli per gli acquisti?

"Secondo me la Fiorentina deve coltivare i propri sogni con calma. Questa viola la vedo più tecnica e più verticale rispetto allo scorso anno. Per alzare il livello ci vogliono un acquisto per reparto. Io prenderei Vogliacco in difesa. È un giocatore del 1998 che può fare sia il centrale che il terzino. A centrocampo prenderei Frendrup che è molto duttile in mezzo al campo. Per la Fiorentina sarebbe perfetto nel gioco di Palladino. Come vice Kean io andrei a prendere Lucca o Davis. Il vice Kean non deve essere uguale a Kean. Potrebbe essere utile pure Djuric. Davis ha caratteristiche sia da Kean sia da Djuric, una via di mezzo".

