IMPALLOMENI A RFV: "Kean può andare sui 12-13 gol. Se parte Nico, anche Ikoné può essere una sorpresa"

FirenzeViola.it

Stefano Impallomeni, ex giocatori oggi opinionista, ha parlato durante "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola. Queste le riflessioni sulla Fiorentina:

Kean può rilanciarsi a Firenze?

"Per me sì. E' anche legato al gioco di Palladino: la Fiorentina, oggi, mi piace nelle uscite. Ha una sua logica. Colpani è un buon colpo e Kean può inserirsi bene in questo calcio. Deve migliorare un po' nei fondamentali, come nell'attacco al primo palo. Ma questa è un po' un'ultima occasione, Firenze è una piazza importante e Kean è pronto per calcarlo. Deve confrontarsi anche caratterialmente con questa città. Ha doti enormi, sta a Palladino valorizzarlo ma 12-13 gol può farli tranquillamente".

Partisse Nico, come si muoverebbe?

"Berardi andrebbe benissimo. Ma dando un'occhiata a ciò che stato il Monza, servierebbero giocatori come quelli già avuti da Palladino. Ciurria, per esempio. Bisogna poi, da parte di Palladino, avere anche una visione accurata su Ikoné. Quei giocatori ereditati potrebbero anche essere sorprese, sono davvero curioso di vedere come Palladino imposterà la squadra".

Su Terracciano?

"Il portiere è un ruolo delicato. E' decisivo, raccoglie anche gli umori della squadra dalla porta. Ora serve un elemento che sappai giocare anche coi piedi. Terracciano è stato anche uno dei migliori d'Europa come rendimento, ma ormai non basta più. Capisco le richieste di Palladino, l'obiettivo deve essere questo: completare il reparto con le suddette richieste. La Fiorentina pu benissimo reperire un portiere importante".