IMPALLOMENI A RFV, Duncan-Quarta intuizioni del tecnico

Viola Amore Mio puntata del 18 10 2023

Blitz dell'ex calciatore ed attuale opinionista Massimo Impallomeni negli studi di Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio". Tra le sue opinioni ce n'è una sulle intuizioni di Italiano che stanno risultando determinanti: "L'allenatore viola è stato bravo ha trovare risorse che non pensava neanche di avere come Duncan e Quarta, a volte ci sono delle vie e idee che puoi intercettare durante gli allenamenti in settimana. Duncan ad esempio garantisce equilibrio, copre gli inserimenti di Bonaventura e il palleggio di Arthur. Sono intuizioni del tecnico, come con Quarta perché se fosse salito e segnato solo una volta sarebbe stato un caso ma se accade con continuità significa che è una cosa provata".

"Il centravanti è un esule in una squadra che ha una proposta offensiva. C'è una Fiorentina post Vlahovic che non riesce a trovare la via. Beltran a me piace comunque. La Fiorentina ha il terzo attacco in A però se dopo tante partite una punta non segna io cercherei un sano confronto anche sul perché non arriva una palla. Gli esterni ora li vedo più cattivi, anche Ikoné tornato ora mi è sembrato più determinante nelle giocate. Poi c'è un centrocampo che ha trovato degli equilibri eccezionali. La Fiorentina fa un gran calcio, anche se hai perso male una Coppa e Italiano divide. C'è però un dato: andata male e ritorno da Champions nella scorsa stagione, vediamo quest'anno".