GILETTI A FV: "AL FRANCHI NON FAREI GIOCARE VLAHOVIC. ALLEGRI DEVE PRESERVARLO"

Mancano poco più di quarantotto ore a quella che con ogni probabilità sarà la partita più sentita dell’anno dalla città di Firenze. Per commentare la gara del Franchi tra Fiorentina e Juventus la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il noto giornalista italiano, ma soprattutto grandissimo tifoso bianconero, Massimo Giletti.

Che sfida si aspetta mercoledì in Coppa Italia?

“Per noi sarà una partita difficilissima. Sto seguendo molto la Fiorentina perché il gioco di Italiano mi piace davvero tanto, è riuscito a cambiare completamente il volto di questa squadra. A me entusiasma il calcio giocato bene e la formazione di Italiano ne è un esempio perfetto. Hanno velocità nelle fasce, ma soprattutto una grandissima tecnica. Cabral e Piatek stanno facendo molto bene e questo perché una squadra che gioca riesce sempre ad esaltare la propria punta, non a caso il polacco ha già fatto cinque gol”.

Vlahovic tornerà per la prima volta al Franchi da avversario…

“Io vi sorprenderò sulla questione Vlahovic. Credo che per un percorso di crescita personale del serbo vorrei vederlo in campo perché mercoledì giocherebbe una partita dove la mente sarà messa a dura prova, ma egoisticamente credo che Allegri non debba farlo giocare. Secondo me non dovrebbe scendere in campo per preservarlo in vista del campionato, l’obiettivo principale della Juventus è il quarto posto e la Champions, non la Coppa Italia. Sinceramente non vorrei vederlo in campo”.

Secondo lei questa Fiorentina riuscirà ad ottenere la qualificazione all’Europa League?

“A parer mio in questo finale può succedere di tutto. Quindi non escluderei assolutamente nulla. Se si gioca bene a calcio, e i viola lo fanno, si vince e si può puntare ad obiettivi importanti. Poi puoi non riuscirci ma la scelta di prendere Italiano è stata proprio azzeccatissima”.