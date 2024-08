GALLI A RFV, De Gea pronto per giocare a Parma. Gud? Era da prendere a maggio

FirenzeViola.it

Giovanni Galli, ex portiere ed ex dirigente della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola soffermandosi sul mercato e soprattutto sui portieri viola:

Cosa può succedere intorno a Gudmundsson?

"Penso che se hai un obiettivo ben preciso, se vuoi migliorare la squadra e pensi che sia utile a crescere, non devi aspettare gli incastri per risparmiare un milione di euro in un contesto di un'azienda che ne fattura decine. Io non credo che perdere un calciatore perché cerchi o l'incastro o di risparmiare qualcosa, vada a scapito di quella che è la formazione della squadra per il campionato. Leggevo di Tessmann, a noi sembrano cifre spropositate per l'intermediazione ma non sappiamo se ci sono accordi pregressi tra gli agenti e il Venezia. Finché esisteranno i procuratori, che al primo posto mettono se stessi e poi solo dopo il giocatore, credo che logicamente il calcio andrà a rotoli. Il procuratore deve mettere il calciatore nelle condizioni migliori, poi in un secondo momento arriverà anche il momento del procuratore ma lui non può essere davanti a tutti nell'affare che si deve chiudere. Loro dettano legge perché c'è chi glielo consegna. C'è sempre quello che gli offre qualcosa di più per i propri tornaconti e quindi diventi prigioniero. Su due milioni di commissione io sono d'accordo che la Fiorentina abbia fatto bene a mollare, ma visto che ci sono tutte le componenti per prenderlo, avrei messo tutto nel conteggio finale visto il valore del calciatore che è superiore ai 6 milioni dell'accordo. Potevano fare un ragionamento diverso se ritenevano Tessmann fondamentale per la squadra. Su Gudmundsson, se devo dare due milioni in più per prenderlo subito, chi se ne frega, bisogna prenderlo. Lo dovevano prendere a maggio, se ne parla da mesi, siamo al 15 agosto e non si sa se è a Novi Ligure o a Sestri questo giocatore".

Nico?

La Fiorentina l'ha pagato per quello che valeva, forse qualcosa di più. Nella vera doppia cifra ci è arrivato forse solo quest'anno. Arrivano 30 milioni, dopo che si è rotto qualcosa in seguito alla finale, e io i giocatori che non vogliono restare non li tratterrei mai. Mi danno 30 milioni e ci guadagno, per me andrebbe bene così.

Il caso portieri?

"Tutto quello che ha ottenuto Terracciano, lo ha ottenuto grazie al lavoro e alla professionalità. Sono più le partite che ci ha fatto vincere che quelle che ci ha fatto perdere. Quest'ano è arrivato un allenatore nuovo che chiede caratteristiche diverse al proprio portiere. E' stato più di un mese con Palladino, probabilmente non è soddisfatto dalle sue caratteristiche e ha chiesto un portiere nuovo. Il fatto di voler restare è una cosa corretta perché due portieri buoni servono ma mi domando cosa andrà a fare Martinelli. E' già un anno che non gioca e io fossi in lui andrei a giocare senza dubbi. Se poi mi propongono di fare qualche partita in Coppa Italia ed essere il secondo faccio anche un altro ragionamento. La situazione va chiarita, perché sei andato a prendere un portiere che fino a 2-3 anni fa era sulla cresta dell'onda, che ha ancora diversi anni di carriera e che magari si allunga la carriera fino a 40 anni. Ha un fisico che non ha bisogno di tanto lavoro a occhio, è snello, magro, alto e agile.

De Gea è pronto per Parma?

"Il talento non c'è bisogno di spolverarlo. E' come andare in bicicletta, non dimentichi come si para. Hai una settimana per tornare a prendere l'occhio sulla palla e sulle traiettorie, ma non ci vuole niente. Non so cosa deciderà Palladino ma può darsi che sia già pronto per giocare. Non ha bisogno di fare fiato, il portiere è un ruolo più di testa e se sei allenato e concentrato, il resto viene tutto naturale. Il fisico lo alleni perché devi stare 90 minuti senza toccare palla e devi farti trovare pronto. Ma se hai la testa del grande portiere, sei sempre affidabile. Penso che se ci fosse una partita domani sarebbe già pronto per giocare".